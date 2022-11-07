В Тавде инспекторы ДПС устроили погоню за парнем, который угнал иномарку таксиста

Фото: МО МВД Тавдинский

В Тавде инспекторы ДПС устроили погоню за 21-летним парнем, который угнал Renault Logan и попытался скрыться. Иномарка пропала у жилого дома на улице Пушкина. Через некоторое время полицейские получили сигнал об обнаружении машины.

- Водитель на требование об остановке не реагировал, пытался скрыться, увеличив скорость движения. Вскоре водитель, бросив автомашину на улице 9 Мая, попытался скрыться, предприняв попытку к бегству, но был задержан. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, - рассказали полиции Тавды.

Экспертиза показала, что угонщик был пьян, его привлекли к ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.