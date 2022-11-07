За два дня на Урале пресекли почти тысячу нарушений ПДД

Еще 10 автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 3 по 4 ноября инспекторы пресекли почти тысячу нарушений ПДД. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- Полицейские выявляли водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также водителей, не имеющих или лишенных права управления, - говорится в сообщении.

К административной ответственности за пьяное вождение привлекли семь водителей. Еще на одного уральца составили протокол за то, что он был за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Еще 10 автовладельцев привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, инспекторы задержал девять водителей, не имеющих прав и двух граждан, лишенных их.

В Екатеринбурге за 10 месяцев 2022 года с участием нетрезвых водителей зарегистрировали 50 ДТП. В них погибли 12 человек. Еще 80 получили травмы.