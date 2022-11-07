Задержанный не стал отпираться и дал признательные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист украл у местного жителя дорогой электросамокат. Транспорт пропал вечером 23 октября из подъезда жилого дома на улице Шефской. Пострадавший обратился в полицию и заявил, что сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в хищении. Им оказался 27-летний житель Верхней Пышмы, нигде не работающий и ранее судимый за кражу, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный не стал отпираться и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, в Екатеринбурге завершается сезон электросамокатов. Так, работу прекращает сервис кикшеринга Whoosh. 8 ноября станет последним днем работы в этом году.