Задержанный не стал отпираться и дал признательные показания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге рецидивист украл у местного жителя дорогой электросамокат. Транспорт пропал вечером 23 октября из подъезда жилого дома на улице Шефской. Пострадавший обратился в полицию и заявил, что сумма ущерба составила 34 тысячи рублей.
- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в хищении. Им оказался 27-летний житель Верхней Пышмы, нигде не работающий и ранее судимый за кражу, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.
Задержанный не стал отпираться и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Напомним, в Екатеринбурге завершается сезон электросамокатов. Так, работу прекращает сервис кикшеринга Whoosh. 8 ноября станет последним днем работы в этом году.