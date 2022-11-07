В Екатеринбурге пропал 17-летний подросток

Глеб ушел из дома не в первый раз. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 17-летнего Глеба Владимировича Клычакова, подросток перестал выходить на связь еще 4 октября, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. К сожалению, нет никакой информации, во что был одет мальчик.

- Глеб ушел из дома не в первый раз. Обычно выходил на связь, но в этот раз не дает о себе знать. Дома его ждут дядя и бабушка. Бабушка очень за него волнуется. Мальчик самостоятельный, может подрабатывать, зарабатывать себе на жизнь, почти наверняка его можно встретить на улицах города, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт».

Если вы видели Глеба Клычакова или знаете, где он может находиться, позвоните по номеру 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».