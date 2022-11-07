За мужество и отвагу, проявленную при выполнении боевых задач, командованием воинской части представлен к высокой государственной награде. Фото: соцсети

В Полевском простились с погибшим на спецоперации мобилизованным Русланом Зайдуллиным. Об этом сообщили в администрации городского округа. Свердловчанин был мобилизован 29 сентября. Известно, что Руслан проходил службу в войсковой части 55115 в составе 55 отдельной мотострелковой горной бригады.

- 25 октября 2022 года рядовой Руслан Зайдуллин добросовестно, стойко и мужественно выполнял боевые задачи в составе 55 отдельной мотострелковой горной бригады в должности стрелка мотострелковой роты мотострелкового батальона, - говорится в заявлении администрации округа. - Возле населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики попал под интенсивный минометный обстрел, где погиб смертью храбрых.

Также сообщается, что Министерство обороны и местная администрация будет оказывать всю необходимую помощь родным Руслана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Давление за 200 – им такой не нужен»: физрук из Екатеринбурга рассказал, почему вернулся домой после мобилизации (подробнее)

Мэр уральского города сравнил обеспечение мобилизованных со временами Второй мировой войны (подробнее)

«Меня никто не провожает, я один»: в уральской глубинке резервист попросил журналистку поцеловать его перед мобилизацией (подробнее)

«Нужно иметь превосходство и в людях, и в технике»: Эдуард Россель высказался о частичной мобилизации (подробнее)