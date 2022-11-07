В Екатеринбурге закрылась бургерная, которую основал 14-летний подросток

TESLABURGER открылась в самом центре уральской столицы в начале этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрылось заведение общепита TESLABURGER, которое запустил 14-летний подросток Станислав Бельский. Точка на улице Вайнера работала последний день еще 29 сентября. Планируется, ресторан быстрого питания переедет в другой район города.

- Время перемен пришло для TESLABURGER. Берем время на переезд в ТРЦ VEER Mall на проспекте Космонавтов, 108Д. Про открытие на новом месте мы сообщим заранее и очень будем ждать вас за лучшими TESLA-бургерами вновь, - рассказали в заведении.

Напомним, TESLABURGER открылась в самом центре уральской столицы в начале этого года.

- Я решил открыть филиал Tesla Burger в родном городе Екатеринбурге после того, как впервые попробовал их бургеры в Тюмени. Я сразу же обратился к персоналу с просьбой дать номер директора для того, что бы вместе с родителями купить франшизу, - рассказывал юный основатель.