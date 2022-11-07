Жители Нижневартовска несут в библиотеку корм для животных

Корм для собак передадут волонтерам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В библиотеке №5 Нижневартовска проходит очередная акция по сбору корма для животных. В минувшие годы горожане приносили сюда во время этой акции по 400 – 600 килограммов корма.

В 2022 году акция проводится в третий раз, часть собранного корма отправят в благотворительный фонд «Лапы добра», остальное отдадут волонтерам, которые держат собак в домах и на дачах.

Кошачий корм берут бабушки-волонтеры, у которых дома проживают до 10 кошек. Отчет по раздаче корма публикуется в социальных сетях библиотеки. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.