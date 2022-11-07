Технологичный сервис для пользователей общественного транспорта запустился в Екатеринбурге

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Оно включает в себя финансовые и нефинансовые сервисы, теперь пользоваться общественным транспортом в городе стало еще комфортнее. Все необходимые сервисы находятся в одном месте: например, выбрать оптимальный маршрут, получить скидку на проезд с виртуальной картой Мир, пополнить транспортные карты Подорожник и Екарта, получить бонусы от партнеров теперь можно в мобильном приложении GorodPay. Для того чтобы воспользоваться нужными услугами, нужно установить приложение и пройти регистрацию. Далее – привяжите банковскую или транспортную карту. Выпустив в приложении виртуальную карту Мир, можно оплачивать проезд со скидками в ряде городов. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж, Тюмень, Саратов, Тула, Кострома, Иваново, Белгорода, Хабаровска, а также Калининградская и Белгородская области — регионы, в которых уже можно воспользоваться сервисом, а сам список городов будет еще дополнен.