Митрополит Екатеринбургский раскритиковал законопроект о профилактике буллинга в школе

Законопроект о профилактике травли в школах подготовили депутаты от нескольких фракций в Госдуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений раскритиковал законопроект о профилактике буллинга в школах. Свое заявление владыка озвучил в эфире телеканала «Спас», он считает, что подобные меры дадут еще больше свободы несовершеннолетним.

- Это отчасти сродно закону о семейном насилии, который некогда пытались провести. Это схоже еще с целым рядом законов, которые имеют очень благовидные имена и которые декларируют очень правильные цели, - рассказал Евгений Кульберг.

При этом уральский митрополит заметил, что механизмы законопроекта направлены не на достижение цели, а скорее на то, чтобы ввести в школу меры, чуждые образованию. И именно они способны разрушить иммунитет школьной системы, взаимоотношений учреждения и семьи.

Законопроект о профилактике травли в школах подготовили депутаты от нескольких фракций в Госдуме, включая «Единую Россию».