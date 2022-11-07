В Свердловской области зарегистрировали первый случай заражения гриппом B

Также за минувшую неделю в регионе зафиксировали 23,8 тысячи новых случаев ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области впервые за сезон зарегистрировали случай заражения гриппом B, известно, что заболевшая девушка прилетела в Екатеринбург из Казахстана. Также за минувшую неделю в регионе зафиксировали 23,8 тысячи новых случаев ОРВИ, что на 2,1% многолетнего уровня.

- В структуре заболеваемости 58% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в полтора раза и более): ГО Краснотурьинск, Артинский ГО, Туринский ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Также за семь дней в области зарегистрировали 484 случая внебольничных пневмоний

Кстати, по состоянию на 3 ноября 2022 года в Свердловской области проведено 1,2 миллиона прививок против гриппа, это примерно 28,5% населения.