Первый замглавы Горноуральского округа уехал в зону СВО

Фото: официальный сайт Горноуральского городского округа

Первый замглавы Горноуральского округа Александр Гудач уехал в зону СВО. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на источники. По данным издания Александр Гудач отправился туда в составе добровольческой группы для охраны внутреннего порядка на присоединенных территориях. Отмечается, что ранее замглавы Горноуральского округа служил в ОМОНе.

В приемной администрации Горноуральского городского округа TagilCity.ru сообщили, что информацией об отъезде Александра Гудача в зону СВО не располагают. «КП-Екатеринбург» оперативно получить комментарий по этому поводу не удалось.

Напомним, ранее мы писали, что сын мэра Алапаевска получил ранение на службе в зоне СВО. Сейчас военнослужащий находится в госпитале.