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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:49

В Югре безработные жители осваивают новые специальности и получают субсидии

В 2022 году организовано обучение 305 граждан, которые хотят работать
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жители Югры могут получить субсидию и открыть свое дело

Жители Югры могут получить субсидию и открыть свое дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году 305 безработных жителей Югры прошли обучение новым специальностям в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает ugra-news.ru.

Все участники проекта получили новую профессию, которая востребована на рынке труда. Также у безработных есть возможность получить субсидию на открытие собственного дела.

Так житель Ханты-Мансийска Дмитрий обратился в центр занятости за субсидией. Здесь мужчине предложили также пройти профессиональную переподготовку. Курс длился меньше двух месяцев, а через месяц Дмитрий открыл свое дело.

По словам югорчанина, деньги покрыли затраты на открытие собственного бизнеса.