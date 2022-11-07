Возле Макаровского моста загорелась лодочная станция

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Возле Макаровского моста днем, 7 ноября, загорелась лодочная станция. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

- В 14:30 поступило сообщение о пожаре по ул. Гражданская в г. Екатеринбурге. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит база-стоянка для маломерного судна, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении задействованы две единицы спецтехники и девять человек личного состава. Пожарным удалось справиться с огнем в 14:54. Еще через три минуты спасатели ликвидировали открытое горение. Сейчас они проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, в Екатеринбурге на улице Щербакова утром, 7 ноября, вспыхнул гараж, расположенный во дворах. Столб дыма от объятого пламенем помещения было видно издалека.