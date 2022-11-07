Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 ноября 2022 9:54

Уралец, обвиняемый в убийстве соседей, предложивших ему секс, выступил с заявлением

Дмитрию Шукаловичу грозит пожизненный срок
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Пьяное застолье обернулось трагедией

Пьяное застолье обернулось трагедией

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела о двойном убийстве в поселке Красногвардейский. В расправе над соседями обвиняют жителя Березовского Дмитрия Шукаловича. Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», 28 апреля 53-летний уралец забил мужчин, которые предложили заняться ему сексом.

- На вопрос суда об отношении подсудимого к предъявленному обвинению, защитник Шукаловича сообщил, что его подзащитный вину в умышленном убийстве двух лиц не признает, удары он наносил потерпевшим в целях защиты, - отмечают в пресс-службе суда.

В Следственном комитет не раскрывают деталей убийства. Только лишь тот факт, что Шукалович напал на соседей после пьяного застолья.

- От полученных тяжёлых ранений пострадавшие скончались на месте происшествия. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что Шукалович сам вызвал полицию и не скрывался с места преступления.