Уралец, обвиняемый в убийстве соседей, предложивших ему секс, выступил с заявлением

Пьяное застолье обернулось трагедией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела о двойном убийстве в поселке Красногвардейский. В расправе над соседями обвиняют жителя Березовского Дмитрия Шукаловича. Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», 28 апреля 53-летний уралец забил мужчин, которые предложили заняться ему сексом.

- На вопрос суда об отношении подсудимого к предъявленному обвинению, защитник Шукаловича сообщил, что его подзащитный вину в умышленном убийстве двух лиц не признает, удары он наносил потерпевшим в целях защиты, - отмечают в пресс-службе суда.

В Следственном комитет не раскрывают деталей убийства. Только лишь тот факт, что Шукалович напал на соседей после пьяного застолья.

- От полученных тяжёлых ранений пострадавшие скончались на месте происшествия. Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что Шукалович сам вызвал полицию и не скрывался с места преступления.