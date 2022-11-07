Под Невьянском нашли шкуры убитых косуль

Шкуры нашли на трассе на окраине леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе в 27 километрах от Невьянска обнаружены семь шкур сибирской косули. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

По словам специалиста департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Юрия Бузунова, охотники поступили недобросовестно, разделав тушки косуль, и не утилизировав шкуры. По правилам шкуры нужно было утилизировать.

Теперь же виновников найти вряд ли получится, так как трасса длинная, и кто именно здесь охотился – узнать не представляется возможным.

Охота в Свердловской области открыта с 1 октября 2022 года. В Невьянском районе выдается от 7 до 10 лицензий на косулю.