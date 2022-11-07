Из-за снега в городе прекратили работу сервисы кикшеринга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершается сезон электросамокатов. Так, работу прекращает сервис кикшеринга Whoosh.

- Завтра завершим сезон. Сегодня самокаты на паузе из-за погоды, - рассказали «КП-Екатеринбург» в сервисе.

Напомним, электросамокаты Whoosh в этом году появились на улицах Екатеринбурга в апреле. Для горожан расширили зону аренды и увеличили количество самокатов. Кроме того, в приложении сервиса в этом сезоне появился раздел «Школа вождения», где можно узнать о правилах управления самокатом.

В прошлом году Whoosh последним убрал электросамокаты с улиц города. Тогда в компании подсчитали ,что за 6 месяцев жители Екатеринбурга проехали почти 6,5 миллионов километров.