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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:14

В городах Свердловской области завоют сирены

Также пропадет телевизионный сигнал
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Системы оповещения населений будут проверять 8 ноября

Системы оповещения населений будут проверять 8 ноября

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В городах Свердловской области 8 ноября завоют сирены. Кроме того, пропадет телевизионный сигнал. Об этом сообщает директор свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Сергей Павлов.

- 8 ноября состоится техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области, - рассказал он.

Также в 10:43 на минуту пропадет телевизионный сигнал.

Ранее проверка сирен в Екатеринбурге проводилась 5 октября. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» транслировался с 10:40 до 10:43 и с 10:48 до 10:49.