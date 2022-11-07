В городах Свердловской области завоют сирены

Системы оповещения населений будут проверять 8 ноября Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В городах Свердловской области 8 ноября завоют сирены. Кроме того, пропадет телевизионный сигнал. Об этом сообщает директор свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Сергей Павлов.

- 8 ноября состоится техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области, - рассказал он.

Также в 10:43 на минуту пропадет телевизионный сигнал.

Ранее проверка сирен в Екатеринбурге проводилась 5 октября. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» транслировался с 10:40 до 10:43 и с 10:48 до 10:49.