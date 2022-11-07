В небольшом поселке на Ямале поселилась полярная сова

Редкая птица поселилась в поселке. Фото: Марина Кадырова
В небольшом поселке Правохеттинский на Ямале поселилась редкая птица – полярная сова. Ее фотографии опубликовала глава населенного пункта Марина Кадырова. Об этом пишет издание «Ямал 1».
Птица решила перезимовать рядом с людьми. Фото: Марина Кадырова
Немногочисленная популяция крылатых хищников постепенно сокращается. Для зимовки полярные совы, как правило, выбирают открытую местность, и в очень редких случаях – населенные пункты.
Птица осматривает поселок с крыши дома. Фото: Марина Кадырова
Местные жители назвали редкую гостью Пукля. Сова каждый день осматривает новые владения с крыш домов. Люди говорят, что не будут обижать пернатого хищника, поэтому птица сможет перезимовать в безопасности.
Местные жители говорят, что не станут обижать полярную сову. Фото: Марина Кадырова