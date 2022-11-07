Коммерческим организациям Свердловской области выделили почти полмиллиарда рублей

На выделенные деньги организации реализовали 207 социально значимых проектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммерческим организациям Свердловской области за девять месяцев выделили почти полмиллиарда рублей. Деньги пошли на развитие 207 социальных проектов. В том числе были организованы меры поддержки для пенсионеров Свердловской области.

- Ко Дню пенсионера более 400 тысяч пожилых свердловчан в августе-сентябре получили поддержку в виде скидок, акций и других бонусов более чем от тысячи организаций, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Как сообщили в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, всего субсидии получили 167 некоммерческих организаций.

Отмечается, что согласно результатам анализа Общественной палаты РФ и рейтингового агентства RAEX, наш регион в этом году вошел в десятку динамично развивающихся субъектов, поднявшись сразу на 11 позиций рейтинга развития НКО. Специалистами оценивались охват жителей области и положительное влияние некоммерческих организаций на повешение качества жизни свердловчан.