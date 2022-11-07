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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:34

Коммерческим организациям Свердловской области выделили почти полмиллиарда рублей

Деньги пошли на реализацию социальных проектов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На выделенные деньги организации реализовали 207 социально значимых проектов

На выделенные деньги организации реализовали 207 социально значимых проектов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммерческим организациям Свердловской области за девять месяцев выделили почти полмиллиарда рублей. Деньги пошли на развитие 207 социальных проектов. В том числе были организованы меры поддержки для пенсионеров Свердловской области.

- Ко Дню пенсионера более 400 тысяч пожилых свердловчан в августе-сентябре получили поддержку в виде скидок, акций и других бонусов более чем от тысячи организаций, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Как сообщили в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, всего субсидии получили 167 некоммерческих организаций.

Отмечается, что согласно результатам анализа Общественной палаты РФ и рейтингового агентства RAEX, наш регион в этом году вошел в десятку динамично развивающихся субъектов, поднявшись сразу на 11 позиций рейтинга развития НКО. Специалистами оценивались охват жителей области и положительное влияние некоммерческих организаций на повешение качества жизни свердловчан.