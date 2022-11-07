Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Екатеринбурга в ближайшие дни

Ожидается мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три дня, с 8 по 10 ноября, в Екатеринбурге потеплеет до +3 градусов. Ожидается небольшой снег и мокрый снег. Это следует из данных Уралгидрометцентра.

В ночь на вторник, 8 ноября, температура опуститься до -1…-3 градусов. Днем потеплеет до 0 градусов. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается западный, 4-9 метров в секунду.

В ночь на 9 ноября столбик термометра покажет 0…-2 градуса. Днем значения поднимутся до +1…+3 градусов. Будет облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой мокрый снег. Ветер ожидается западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на 10 ноября температура будет около 0 градусов. Днем потеплеет до +1…+3 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и мокрый снег. Ветер будет юго-западный 6-11 метров в секунду.