На Щербакова вспыхнул гараж

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге на улице Щербакова утром, 7 ноября, вспыхнул гараж, расположенный во дворах. Столб дыма от объятого пламенем помещения было видно издалека.

- В 10:28 поступило сообщение о пожаре. Площадь пожара уточняется. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении задействованы 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. Информации о пострадавших нет.

Напомним, военнослужащего из Асбеста, 23-летнего Станислава Ионкина, который является одним из фигурантов уголовного дела по факту смерти 13 человек в клубе «Полигон», арестовали на два месяца. По версии следствия, свердловчанин запустил фейерверк в здании развлекательного учреждения в Костроме, после чего начался пожар.