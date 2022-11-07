Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив

Рейсы будут выполняться по воскресеньям на современных комфортабельных лайнерах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings с 27 ноября запускает рейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив. Они будут выполняться по воскресеньям на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

- Рейсы будут выполняться с технической посадкой на дозаправку в Минеральных Водах: ее длительность составит 40 минут, а общая продолжительность путешествия в одну сторону - примерно 7 часов, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В Red Wings отметили, что они пока единственные, кто летает из Екатеринбурга в Тель-Авив. Также авиакомпания выполняет из столицы Урала полеты в города Армении, Казахстана, Турции и Узбекистана.

Авиабилеты уже можно купить на сайте авиакомпании и аэропорта Кольцово.