В Малом Истоке у жилых домов устроили нелегальную свалку

Свалка появилась недалеко от домов в Малом Истоке. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Несколько месяцев жители поселка Малый Исток под Екатеринбургом ведут борьбу с бизнесменами, которые устроили нелегальную свалку недалеко от их домов. Сюда постоянно свозят строительный мусор.

Местные жители написали жалобу в органы власти и в полицию, но пока они не могут установить, кто же именно является организатором нелегальной свалки. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Жаловались жители Малого Истока и региональному оператору – в ЕМУП «Спецавтобаза». Специалисты предприятия выезжали на место, где установили, что мусор, который находится здесь, не относится к категории твердых коммунальных отходов. Поэтому полномочий у регионального оператора заниматься ликвидацией свалки, нет.

Местные жители надеются, что к ситуации подключится региональный Россельхознадзор, специалисты которого следят за соблюдением земельного законодательства. А пока мусор на нелегальную свалку продолжают свозить каждую неделю.