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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 7:10

Житель Екатеринбурга осужден за ограбление салона цветов

Денис Русских украл почти восемь тысяч рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Русских семь лет лишения свободы

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Русских семь лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Денису Русских, напавшему 8 августа с ножом на флориста салона цветов расположенного во дворе дома № 167 по улице Белинского. Известно, что перед тем как ограбить киоск, он переоделся.

- Реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем разбойного нападения, прибыл во двор дома, где переоделся в имеющуюся при нем в рюкзаке темную одежду для выполнения работ, а также достал из рюкзака нож и убрал его в правый рукав футболки с длинным рукавом, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина, забежав в салон цветов, потребовал у продавца деньги. Женщина не стала сопротивляться, увидев нож в руках грабителя, и отступила. Тогда Руслан Русских открыл кассовый ящик и забрал оттуда 7,7 тысяч рублей. После этого он бежал.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Русских семь лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.