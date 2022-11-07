Житель Екатеринбурга осужден за ограбление салона цветов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Русских семь лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор Денису Русских, напавшему 8 августа с ножом на флориста салона цветов расположенного во дворе дома № 167 по улице Белинского. Известно, что перед тем как ограбить киоск, он переоделся.

- Реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества путем разбойного нападения, прибыл во двор дома, где переоделся в имеющуюся при нем в рюкзаке темную одежду для выполнения работ, а также достал из рюкзака нож и убрал его в правый рукав футболки с длинным рукавом, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина, забежав в салон цветов, потребовал у продавца деньги. Женщина не стала сопротивляться, увидев нож в руках грабителя, и отступила. Тогда Руслан Русских открыл кассовый ящик и забрал оттуда 7,7 тысяч рублей. После этого он бежал.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Денису Русских семь лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.