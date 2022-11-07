На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган изменят движение

На участке введут реверсивное движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 55 километре трассы Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган 10 и 11 ноября изменят движение. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

На участке введут реверсивное движение на время ремонта железнодорожного переезда. Работы будут идти с 09:00 до 18:00.

- В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков, - говорится в сообщении «Уралуправтодор».

Специалисты просят водителей заранее планировать маршрут и следить за дорожными знаками.

Ранее стало известно, что возле концерна «Калина» в Екатеринбурге, где строят развязку, вновь изменят схему движения. Временные изменения в движении связаны со строительством пролетов эстакады левого проезда. Установка опор и эстакады станет четвертым этапом.