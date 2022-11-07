За незаконное убийство лося на уральца завели уголовное дело

Мужчина долгое время не оплачивал штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

За незаконное убийство лося в Курганской области на 56-летнего жителя Каменска-Уральска завели уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Суд обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей, но мужчина про это «забыл», поэтому к ситуации подключились приставы.

- В отдел судебных приставов по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району ГУФССП по Свердловской области на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа с гражданина, который занимался незаконной охотой в Курганской области, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Судебным приставом-исполнителем направлены запросы в кредитные организации, однако денежных средств на расчетных счетах не оказалось. Мужчина был объявлен в исполнительный розыск.

Пристав наведался по адресу, который был указан, как место проживания должника, но там дверь ему открыла мама охотника, которая заверила, что не знает где сын, так как не общается с ним. После этого сотрудник ФССП вернулся в отдел, где его встретил должник с документами, свидетельствующими о полном погашении задолженности. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.