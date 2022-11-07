Жительница Екатеринбурга устроила скандал с водителем «скорой» из-за парковки

Водитель поставил машину на улице Малышева, 79 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина устроила скандал из-за того, что водитель машины скорой помощи припарковался на тротуаре. Об этом сам водитель рассказал порталу E1.RU.

- Пришлось встать так, поскольку с двух сторон стоят ворота и припарковаться просто физически негде, - объяснил он.

Водитель поставил машину на улице Малышева, 79. Бригада медиков приехала на вызов. Однако одну из прохожих это возмутило. Женщина была агрессивно настроена. Она начала ругаться, нецензурно выражаться и даже плюнула в машину скорой помощи.

Ранее, 23 августа, в Екатеринбурге двое мужчин проникли на территорию станции скорой помощи на Рябинина, 32 и избили водителя. Сотрудник получил травму головы.