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НовостиОбщество7 ноября 2022 5:36

Жители Екатеринбурга пожаловались на перебои с автобусами

Некоторым пришлось подолгу простоять на остановке
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В диспетчерской сообщили, что все автобусы сегодня вышли на линию

В диспетчерской сообщили, что все автобусы сегодня вышли на линию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на перебои с автобусами. Некоторым горожанам сразу в нескольких районах утром, 7 ноября, пришлось подолгу простоять на остановке.

- Я целый час на холоде простоял на остановке, ждал 71-й автобус, он так и не пришел, - рассказал E1.RU житель Лечебного Дмитрий. - Кто был с детьми - они себе такси заказали. А большинство было мужчин, так люди просто пошли пешком по дублеру Сибирского тракта.

Также о том, что автобусы ходят реже обычного, сообщили жители Академического. Помимо этого, по их словам. Приходят они уже набитые людьми и зайти в них невозможно.

В диспетчерской Гортранса изданию сообщили, что все автобусы сегодня вышли на линию. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в администрации города.