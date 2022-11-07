В БАЭС сообщили, что работают в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Белоярской АЭС опровергли информацию о пожаре, появившуюся 6 ноября в соцсетях и в некоторых СМИ. Представители атомной электростанции рассказали, что распространяемые сообщения о возгорания являются ложными.

- Белоярская АЭС работает в штатном режиме, отклонений от нормальных условий эксплуатации нет. Энергоблоки № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, - рассказали в пресс-службе Белоярской АЭС.

Также сообщается, что радиационный фон на площадке Белоярской АЭС и зоне наблюдения соответствует значениям природного фона.

В Белоярской АЭС напомнили, что за распространение недостоверной общественно значимой информации в СМИ и сети Интернет законом предусмотрено наказание.