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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 3:26

В Серове на путях сгорел вагон

Прокуратура проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Произошло возгорание бензогенератора и запаса бензина в тамбуре вагона Фото: Уральская транспортная прокуратура

Произошло возгорание бензогенератора и запаса бензина в тамбуре вагона Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Серове вечером, 6 ноября, на путях вспыхнул вагон путеизмерителя [прим.ред: вагон, предназначенный для сплошного скоростного контроля состояния рельсовой колеи под динамической нагрузкой]. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Серовского транспортного прокурора.

- Серовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах транспорта, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Возгорание потушили прибывшие на место сотрудники пожарной части Серова. По предварительной информации произошло возгорание бензогенератора и запаса бензина в тамбуре вагона.