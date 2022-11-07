В Серове на путях сгорел вагон

Произошло возгорание бензогенератора и запаса бензина в тамбуре вагона Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Серове вечером, 6 ноября, на путях вспыхнул вагон путеизмерителя [прим.ред: вагон, предназначенный для сплошного скоростного контроля состояния рельсовой колеи под динамической нагрузкой]. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Серовского транспортного прокурора.

- Серовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах транспорта, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Возгорание потушили прибывшие на место сотрудники пожарной части Серова. По предварительной информации произошло возгорание бензогенератора и запаса бензина в тамбуре вагона.