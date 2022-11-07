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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 2:52

В Екатеринбурге задержали 32-летнего веловора

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Велосипед был украден с парковки торгового центра

Велосипед был украден с парковки торгового центра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в конце сентября у местного жителя похитили велосипед Forward за 17 тысяч. Двухколесный транспорт стащили с парковки торгового центра на Амундсена. Владелец велосипеда обратился в полицию. На днях подозреваемого в краже задержали.

- Им оказался безработный и ранее судимый за кражу и грабеж 32-летний житель Екатеринбурга. По предварительным данным, он реализовал похищенный велосипед скупщикам за вознаграждение, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас полицейские разыскивают похищенный велосипед. Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.