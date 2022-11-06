В Екатеринбург идет очередное потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с потепления. 7 ноября в столице Среднего Урала воздух прогреется до отметки в +3 градуса. В Свердловской области, по данным синоптиков, будет чуть прохладнее: до плюс 2 градусов.

Потепление сохранится в Екатеринбурге на протяжении трех дней – с 7 по 9 ноября. Днем будет +3, а по ночам – 3. Также ожидается мокрый снег и гололедица.

Очередное похолодание придет в уральскую столицу в четверг, 10 ноября.

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