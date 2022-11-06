На трассе под Нижним Тагилом сгорела гостиница

Площадь пожара превысила 2 000 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

На Серовском тракте под Нижним Тагилом в районе села Малая Лая в ночь на 6 ноября сгорела придорожная гостиница. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно успели эвакуироваться 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Тревожное сообщение о пожаре в гостинице поступило на пульт спасателей в половине третьего ночи. Огонь охватил 1 300 квадратных метров кровли двухэтажного здания, где расположены гостиница и кафе. Общая площадь, охваченная огнем, составила 2 тысячи «квадратов».

Локализовать огонь 45 пожарным удалось в 4:20, а полностью потушить – в 7:44. На объекте работало 14 единиц техники. Никто из людей не пострадал.