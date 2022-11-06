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НовостиНедвижимость6 ноября 2022 9:55

В Свердловской области открыли новые благоустроенные территории

Их отремонтировали по национальному проекту
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На главной площади Красноуфимска появились часы. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На главной площади Красноуфимска появились часы. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В городах Ревда и Красноуфимск Свердловской области после ремонта открыли благоустроенные территории, которые привели в порядок по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также региональному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Ревде реконструировали парк Победы, где появилась детская площадка, новые пешеходные дорожки, освещение, система видеонаблюдения, скамейки и урны. Также здесь появился мемориальный комплекс с чугунными табличками с именами по время Великой Отечественной войны жителями города.

В Ревде преобразился парк Победы. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Ревде преобразился парк Победы. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Красноуфимске благоустроили улицу Советскую, где появилось новое освещение, система видеонаблюдения, а у местного музея теперь есть площадка со скульптурами древних животных и арт-объект. Также в рамках благоустройства появился плитка на площади перед зданием администрации и часы.