С начала ноября в Свердловской области от COVID-19 погибли 8 человек

За сутки от коронавируса на Среднем Урале погиб один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 389 человек, из них в больницу под наблюдение врачей направлены 7 человек. Также за сутки диагноз снят у 276 пациентов.

Также за сутки от COVID-19 в Свердловской области скончался один человек. Всего с начала ноября на Среднем Урале по официальным данным скончались 8 человек, а с начала пандемии коронавируса – 10 858 человек.

Врачи советуют при первых симптомах острых респираторных инфекций вызывать врача на дом. А врач лабораторной диагностики Александр Соловьев уверен, что до конца 2022 года в Свердловскую область придет новая волна коронавируса, который сейчас захватывает другие страны.

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