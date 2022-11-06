Уральский поселок вторые сутки сидит без воды из-за аварии

Жители поселка Буланаш стоят в очереди за питьевой водой. Фото: соцсети главы Артемовского Константина Трофимова

У жителей поселка Буланаш в субботу, 5 ноября, отключили холодное водоснабжение. Причиной стала авария на электросетях, от которых запитана скважина, снабжающая питьевой водой поселок.

После аварии на место ЧП прибыли специалисты Облкоммунэнерго, и через несколько часов подача воды должны была возобновиться. Однако после этого произошло повторное отключение электроэнергии. Из-за этого жители Буланаша до сих пор остаются без воды, для них организовали подвоз воды.

- Произошло повторное отключение электроэнергии. Аварийный бригады работают по подключению электроэнергии на скважины питающие посёлок холодной водой. Прошу Вас с пониманием отнестись к возникшей аварийной ситуации. Специалисты Облкоммунэнерго прилагают все усилия для скорейшего устранения аварии, - рассказывает глава Артемовского Константин Трофимов. – Организован подвоз воды.

Специалисты тем временем обнаружили место обрыва сети и работают над устранением аварии, а местные жители пишут в социальных сетях, что покупают питьевую воду в магазинах и стоят в очереди за водой к цистерне.