В Югре к поселку вышли волки

Хищников заметили на улицах поселка Фото: Иван МАКЕЕВ

Охотник из поселка Пионерский Советского района Югры Рамиль Шагвалеев рассказал о том, что к населенному пункту вышли волки. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

- Жители крайних улиц: Заводской, Солнечной, Кедровой и других! К поселку вышли волки, предположительно, в количестве трех штук, - сообщил охотник.

По его словам, собак нужно закрыть в вольерах, так как один из домашних псов стал жертвой нападения волков. Цепь, по словам Шагвалеева, вредит домашним питомцам при нападении хищников.

Глава поселка Пионерский Венера Зубчик рассказала, что администрация населенного пункта готовит обращение о окружной департамент недропользования и природных ресурсов с просьбой отрегулировать численность волков.