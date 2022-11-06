ХК «Автомобилист» проиграл «Сибири» после серии буллитов

Ничья в основное время дала команде из Екатеринбурга одно очко и сохранение третьего места в Восточной конфедерации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 5 ноября, ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга завершил домашнюю серию, проиграв соперникам из «Сибири».

Основное время матча завершилось ничьей со счетом 1:1. В первом периоде бомбардир «Автомобилиста» Брукс Мэйсек отправил шайбу в ворота соперника. В третьем периоде Михал Чайковский из команды соперника успешно атаковал ворота уральцев.

В овертайме никто из хоккеистов шайб забить не сумел, поэтому победитель матча определился в серии буллитов. Игроки «Сибири» смогли реализовать три попытки против двух успешных попыток «Автомобилиста».

Ничья в основное время дала команде из Екатеринбурга одно очко и сохранение третьего места в Восточной конфедерации. Впереди у ХК «Автомобилист» три выездных матча, первый из которых пройдет 8 ноября в Череповце, где уральцы сразятся в «Северсталью».