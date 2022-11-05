На ЕКАДе загорелась ГАЗель

О возгорании сообщили очевидцы. Фото: очевидец происшествия

На пересечении ЕКАД и Тюменского тракта загорелась ГАЗель. Очевидцы сообщают, что на данный момент нет информации о пострадавших. Водитель, ставший свидетелем пожара, сообщает, что на трассе сильно пахнет гарью.

- Поступило сообщение о пожаре на Екатеринбургской кольцевой автодороги. Горит грузовой автомобиль ГАЗель. В ликвидации последствий пожара задействованы семь человек личного состава, две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало, - уточнили «КП Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Это уже не первое ДТП за 5 ноября. До этого на трассе Екатеринбург-Тюмень опрокинулся грузовой автомобиль. Из-за этого движение на этом участке дороги временно ограничили, передают в ГИБДД Свердловской области.