На трассе Екатеринбург-Тюмень опрокинулся грузовой автомобиль

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП: опрокинулся грузовой автомобиль. Из-за этого движение на этом участке дороги временно ограниченно, передают в ГИБДД Свердловской области.

- Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, предпринимают все меры, чтобы освободить проезжую часть. Пострадавших в аварии нет, - уточняют «КП Екатеринбург» в ГИБДД.

Опрокидывание фуры произошло на 64 километре автодороги. Ранее в службе предупреждали водителей о возможном всплеске ДТП в регионе из-за сильного снега, ветра и гололеда. В связи с этим, дальние поездки рекомендуют перенести на другое время, а на дорогах соблюдать все правила дорожного движения.

Одним из последствий непогоды днем 5 ноября стало закрытие выезда из Асбеста. Через несколько часов движение транспорта восстановили. Кроме того, в Екатеринбурге на уборку снега вышли более двухсот дорожных работников и более сотни единиц уборочной техники.