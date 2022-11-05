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НовостиОбщество5 ноября 2022 10:40

В Свердловской области более 7000 человек из семей мобилизованных получили единовременные выплаты

Каждому из них поступила сумма в размере 20 тысяч рублей
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября

Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единовременные выплаты на Урале получили более семи тысяч человек из семей мобилизованных. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Выплата членам семьи назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области. Кроме того, близкие родственники могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства, - уточняют в департаменте.

Ранее было известно, что первые выплаты поступили на карты четырем тысячам человек. Об этом рассказывал министр социальной политики в Свердловской области Андрей Злоказов.

Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября. Мера социальной поддержки полагается не только представителю семьи служащего в зоне СВО, но и каждому ребенку в семье, не достигшего 18 лет. Кроме того, если ребенок обучается в средней образовательной организации, средне-специальном или в высшем учебном заведении, то ему тоже положена выплата. Сумма социальной поддержки – 20 тысяч рублей.