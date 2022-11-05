В Екатеринбурге на очистку снега вышли больше двухсот рабочих

Коммунальные службы предупредили о снегопаде в ночь на 5 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальные службы в Екатеринбурге предупредили о сильном снегопаде и понижении температуры в ночь с 4 на 5 ноября. В ночь на дорогах города работали 130 единиц уборочной техники и 59 рабочих, а днем бороться со снегом и гололедом вышли уже 268 дорожных рабочих.

- Для устранения скользкости на проезжей части использовано 96 тонн противогололедного материала, для устранения зимней скользкости на тротуарах и остановках общественного транспорта 10 тонн фракционированного песка. В день для выполнения работ в рамках зимнего регламента предусмотрен выход 114 единиц уборочной техники. 268 дорожных рабочих задействовано на очистку остановок транспорта и подходов к пешеходным переходам, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Для устранения гололеда использовано 96 тонн противогололедного материала. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Дорожные службы уделяют особое внимание на тротуары, остановки общественного транспорта, спуски и подъемы, транспортные развязки, говорят в мэрии.

Тем временем, ситуация на трассах за Екатеринбургом все еще представляет опасность. Например, днем 5 ноября в ГИБДД запретили выезд из Асбеста, а сами трассы патрулируют сотрудники ДПС.