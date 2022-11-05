Из Екатеринбурга стартовали прямые рейсы в Ижевск

Рейсы будет выполнять компания "Ижавиа" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Екатеринбургом и Ижевском возобновились авиаперелеты. Первый рейс в столицу Удмуртии был выполнен 5 ноября в 00:40 по местному времени. Перелеты будет осуществлять компания «Ижавиа».

- Полеты будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 23.50, прибытие – в 23.50. Отправление из Ижевска в 21.00, прилет в аэропорт Кольцово в 23.00, - уточняют в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Рейсы выполняются по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. Программа продлится до конца 2022 года, а последний рейс из Екатеринбурга в Ижевск будет 31 декабря. Приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика и у агентов.

В самом перевозчике отмечают, что направление для уральцев актуальное. Это подтверждает загруженность первого рейса: на борту находился 181 пассажир. В «Ижавиа» также рассматривают продление летной программы между Екатеринбургом и Ижевском в 2023 году.