На развязке возле «Калины» изменят схему движения

Это будет четвертым этапом в строительстве развязки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле концерна «Калина», где строят развязку, вновь изменят схему движения. Временные изменения в движении связаны со строительством пролетов эстакады левого проезда. Установка опор и эстакады станет четвертым этапом.

- Четвертый этап – строительство эстакады левого проезда для обеспечения транзитного движения, дублер Сибирского тракта - переулок Базовый, - уточняет пресс-служба компании «Альмакор», выступающая подрядчиком, на официальном сайте.

Изменения в движении транспорта будет плавным. В декабре 2022 года проезд изменят на участке от улицы Комсомольская до Сибирского тракта, а в начале 2023 года изменения коснутся переулка Базового.

Пятый, заключительный, этап – строительство путепровода для обеспечения нижнего уровня движения на развязке. Работы будут проходит на Сибирском тракте и Комсомольской.

Грандиозное строительство развязки планируется завершить к 2024 году. Протяженность путепровода составит 10 километров, а стоимость проекта превышает шесть миллиардов рублей. В августе 2022 года готовность развязки была 10%.