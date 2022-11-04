В Свердловской области продают уникальный лесной комбинат

Фото: скриншот сайта Avito

В Свердловской области продают лесопромышленный комбинат, который работает уже полвека. За готовый бизнес владельцы объявления установили цену в 800 миллионов рублей.

Кроме того, в объявлении сказано, что компания – единственный производитель высококачественного древесного угля и смолы в России. Также, они занимаются производством тепловой энергии, оказывают транспортные услуги. У компании есть прямые контракты на продажу угля с поставщиками. Причину продажи такого уникального предприятия не сообщают.

Владелец объявления также указал, что штат сотрудников в комбинате – 250 человек. У владельцев собраны все документы, но данными по окупаемости бизнеса они делятся по запросу.

Ранее, на сайте объявлений по ошибке выставили здание бывшего завода в Нижнем Тагиле. Здание продавали по цене в 90 миллионов рублей. Как оказалось, владельцы были не в курсе, что он все еще в продаже. Они выставляли его еще два года назад. Тогда на здание нашлось 20 потенциальных собственников.