В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная Петру I и Никите Демидову

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге, 4 ноября, в историческом мультимедийном парке «Россия - моя история» прошло открытие экспозиции, посвященной Петру I и Никите Демидову. Она носит название «Не словом, а делом».

Этот проект повествует о переплетении жизни и деятельности Петра Великого и Никиты Демидова. Выставка отражает значимость горнозаводской цивилизации, а также пути создания Российской империи.

На выставке историческая реконструкция дополнена мультимедийным контентом. Дополнительно посетители могут заглянуть в зал с голографическим театром, а также дополненной реальностью. Гости мультимедийного парка могут самостоятельно поупражняться в каллиграфии, прокрутить водяное колесо и не только. Посещение в день открытия – бесплатное. Свободное посещение выставки доступно 4, 5 и 6 ноября для семей мобилизованных уральцев.

Уже, 5 ноября, на посещение будут действовать следующие расценки: взрослый билет – 500 рублей, студенческий – 200 рублей, детский / пенсионный- 100 рублей.