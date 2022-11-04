В Нижнем Тагиле презентовали книгу митрополита Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле вышла в свет книга «835 дней на Нижнетагильской земле». Презентация проходила в музее-усадьбе «Демидовская дача». Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.

Как сообщили в мэрии, в издание вошло около тысячи фото, десятки видео, любительские выступления и аудио митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). Книга приурочена к трехсотлетию Нижнего Тагила, а также десятилетию Нижнетагильской епархии.

- Мы с владыкой пришли в Нижний Тагил вместе. За это время наши отношения из деловых переросли в дружеские, - рассказал глава города Владислав Пинаев. – Он всегда вдохновлял словом, добрым отношением. Благодаря его стараниям у нас появился просветительский центр. Он привнес духовность в нашу жизнь, укрепил статус священнослужителей, смог подобрать слова и ключ к каждому человеку, и он останется навсегда в сердцах тагильчан.

Инициатива создания книги принадлежит настоятельнице Скорбященского женского монастыря игуменье Марии и заведующей архивом монастыря – Вере Чемезовой. Текст книги написан доступным языком, а также имеет возрастной ценз 12+.