Начальная стоимость всех автобусов около 20 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продают 11 пассажирских автобусов. Областной фонд имущества объявил аукцион и выставил транспорт на продажу. Все объекты на балансе у Свердловского областного объединения пассажирского транспорта.

Для продажи доступны автобусы таких марок, как: ЛиАз 52563 за 249 тысяч рублей, Kia Granbird за 327 тысяч рублей. А за Hyundai выставили прайс 3,5 миллиона. Среди них как городские, так и междугородние автобусы. Первоначальная стоимость всех автомобилей – около 20 миллионов рублей. Но будущие владельцы могут купить автобус и по отдельности.

Заявиться на аукцион можно до второго декабря. А торги пройдут, 6 и 7 декабря, по адресу: Мамина-Сибиряка, 111.

Ранее, власти Екатеринбурга выставили на торги 22 нежилых здания. Они были расположены на улицах Челюскинцев, Стрелочников, Луначарского и т.д. К участию в аукционе приглашали предпринимателей.