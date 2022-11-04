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НовостиОбщество4 ноября 2022 12:00

В Екатеринбурге продают 11 пассажирских автобусов

Автобусы можно выкупить по отдельности
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Начальная стоимость всех автобусов около 20 миллионов рублей

Начальная стоимость всех автобусов около 20 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продают 11 пассажирских автобусов. Областной фонд имущества объявил аукцион и выставил транспорт на продажу. Все объекты на балансе у Свердловского областного объединения пассажирского транспорта.

Для продажи доступны автобусы таких марок, как: ЛиАз 52563 за 249 тысяч рублей, Kia Granbird за 327 тысяч рублей. А за Hyundai выставили прайс 3,5 миллиона. Среди них как городские, так и междугородние автобусы. Первоначальная стоимость всех автомобилей – около 20 миллионов рублей. Но будущие владельцы могут купить автобус и по отдельности.

Заявиться на аукцион можно до второго декабря. А торги пройдут, 6 и 7 декабря, по адресу: Мамина-Сибиряка, 111.

Ранее, власти Екатеринбурга выставили на торги 22 нежилых здания. Они были расположены на улицах Челюскинцев, Стрелочников, Луначарского и т.д. К участию в аукционе приглашали предпринимателей.