Евгений Куйвашев обратился к уральцам в День народного единства

Праздник олицетворяет крепость, мудрость и патриотизм народа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей с Днем народного единства. Праздник отмечается ежегодно, 4 ноября.

В своем обращении Евгений Куйвашев подчеркнул, что праздник олицетворяет крепость, мудрость и патриотизм народа, который победил врагов, а также создал великую Россию. - Мы живем на одной земле, говорим на одном языке. У нас общие корни, история, будущее и цели. И только от нас, сплоченности, любви к Родине, желания видеть Россию сильной державой, стремления работать во имя этого, зависит судьба Отечества, - приводит цитату губернатора сайт департамента информполитики Свердловской области.

Также он добавил, что уральцы вместе вносят большой вклад в развитие региона и повышают качество жизни людей.

Поздравил уральцев также и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он сообщил, что День народного единства - дань уважения прошлому Отечества и символ веры в будущее.

- У нас с вами одна Родина – Россия. И общие цели становятся необходимыми условиями для её дальнейшего процветания, - сообщает Алексей Орлов в своем telegram-канале.