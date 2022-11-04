В ГИБДД Екатеринбурга опровергли странные просьбы гаишников к автомобилистам

Профилактические рейды пройдут в праздничные дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Екатеринбурга опровергли информацию о том, что госавтоинспекторы останавливали водителей в районе уральского научного центра с просьбой сдать анализ мочи.

- Данную информацию мы не подтверждаем. Такие мероприятия сотрудники не проводят, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Екатеринбурга.

О странной просьбе гаишников автолюбитель рассказал порталу Е1.

— Работают экипаж ДПС и две скорые помощи. Всех проезжающих водителей заставляют сходить по-маленькому в баночку, - приводят слова мужчины Е1.

В Екатеринбурге с 3 по 4 ноября также проводится профилактический рейд «Трезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать автовладельцев, чтобы предотвратить вождение в нетрезвом виде.

Напомним, что за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит административная ответственность в виде лишения прав на 2 года. Штраф для водителей, которые находятся за рулем будучи пьяными составит 30 тысяч рублей.