В ГИБДД Екатеринбурга опровергли странные просьбы гаишников к автомобилистам

Профилактические рейды пройдут в праздничные дни
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ГИБДД Екатеринбурга опровергли информацию о том, что госавтоинспекторы останавливали водителей в районе уральского научного центра с просьбой сдать анализ мочи.
- Данную информацию мы не подтверждаем. Такие мероприятия сотрудники не проводят, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Екатеринбурга.
О странной просьбе гаишников автолюбитель рассказал порталу Е1.
— Работают экипаж ДПС и две скорые помощи. Всех проезжающих водителей заставляют сходить по-маленькому в баночку, - приводят слова мужчины Е1.
В Екатеринбурге с 3 по 4 ноября также проводится профилактический рейд «Трезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать автовладельцев, чтобы предотвратить вождение в нетрезвом виде.
Напомним, что за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит административная ответственность в виде лишения прав на 2 года. Штраф для водителей, которые находятся за рулем будучи пьяными составит 30 тысяч рублей.